Al ruim 50.000 euro opgehaald voor verdronken Poolse zwemmer Marcin

Via twee verschillende crowdfundingsacties is al ruim 50.000 euro opgehaald voor de familie van de verdronken Marcin Kolczynski. De 37-jarige Poolse arbeidsmigrant dook zondag het water in bij het Noord-Hollandse Julianadorp om drie kinderen te redden.

De kinderen werden in veiligheid gebracht, maar Kolczynski zelf raakte in zee vermist. Daarop zetten de hulpdiensten een grote zoekactie op touw. De Pool spoelde ongeveer een uur nadat de reddingsactie was opgezet aan. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde het uiteindelijk niet. Kolczynski laat drie kinderen na.

Voor hij in het water dook, belde Kolczynski 's middags nog met zijn vrouw Monika in Polen. "Hij was op het strand en belde om te vragen hoe het ging", vertelt Martina Janasz uit Den Haag. Zij begon een inzamelingsactie voor de vrouw van Kolczynski en zijn drie kinderen. "Hij zei tegen haar: 'Monica wacht even, ik zie kinderen in het water en volgens mij is daar wat mee'. Toen hing hij op." Via een telefoontje hoorde Monica Kolczynski later dat haar echtgenoot was overleden.

Seizoenswerk

Janasz wilde geld inzamelen omdat ze "erg geraakt" was door het verhaal. "Als een vrouw van Poolse komaf weet ik hoe slecht je het in Polen kan hebben en aangezien hij alleen voor seizoenswerk naar Nederland kwam, wist ik genoeg", legt Janasz uit. Via Facebook stuurde ze de vrouw van de Poolse arbeider een bericht om om toestemming voor de actie te vragen. Die kreeg ze.

"Ze hebben nog heel veel verdriet en moeten het nog allemaal beseffen. Marcin was een heel belangrijk iemand in de familie: altijd trouw, liefdevol en behulpzaam".