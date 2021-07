Zeilster Bouwmeester zet opmars voort en heeft medaille weer in zicht

Marit Bouwmeester is weer een serieuze gegadigde voor een medaille in de Laser Radial-klasse. De zeilster kende zondag een valse start op de Olympische Spelen, maar na inmiddels vijf races is ze opgeklommen naar de derde plek in het klassement.

In totaal zeilt Bouwmeester tien races, plus een zogeheten medalrace waarin dubbele punten te verdienen zijn.

"Ik heb het gevoel dat er nog heel veel gaat gebeuren", sprak Bouwmeester toen ze zichzelf na dag één nog op de achttiende plek terugvond. Een dag later volgde er al herstel, met nu weer een medaille binnen handbereik voor de regerend olympisch kampioen.

De Noorse Line Flem Høst blijft leider in de stand, Anne-Marie Rindom staat tweede.