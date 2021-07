Judoka De Wit soepeltjes naar achtste finales in Tokio

Judoka Frank de Wit is zijn olympisch toernooi sterk begonnen met een simpele zege op de Samoaan Peniamina Percival. In de klasse tot 81 kilogram was hij na iets meer dan minuut klaar met zijn tegenstander.

De 25-jarige De Wit, vorige maand in Boedapest nog goed voor WK-brons, gooide Percival al snel op zijn zij om even later de Samoaan in een houdgreep te nemen. Het leverde de Heemskerker tot twee keer toe een waza-ari en dus ippon op.

De zege van De Wit levert hem een plek in de achtste finales op, waarin hij het later vandaag moet opnemen tegen de Duitser Dominic Ressel, de nummer tien van de wereldranglijst. De Wit is zelf nummer vijf van de wereld.