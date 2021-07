Judoka De Wit met golden score uitgeschakeld in achtste finales

Judoka Frank de Wit is er bij de Olympische Spelen in Tokio niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales. De Heemskerker verloor na een golden score van de Duitser Dominic Ressel.

De Wit, nummer vijf van de wereld, wist net als Ressel (nummer tien) in de reguliere tijd geen score neer te zetten, beiden liepen alleen tegen een strafje aan.

In de verlenging werd De Wit op zijn billen gegooid door Ressell, waarna de videoscheidsrechter er aan te pas moest komen om te bepalen of het genoeg was voor een score. Omdat de Nederlander zijn val opving door zijn handen op de mat te plaatsen bleek dat het geval.

"Ik zat net niet goed in die actie", analyseerde De Wit na afloop het beslissende moment van zijn partij. "Ik hoef mijn handen niet perse achter mij neer te zetten, maar het was een reactie. Dan weet je het eigenlijk al."