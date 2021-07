Judoka Franssen gaat op voor brons in Tokio

Judoka Juul Franssen is nog steeds in de race voor een olympische medaille. De 31-jarige Nederlandse versloeg in de herkansing de Braziliaanse Ketleyn Quadros met ippon.

Ze komt iets na 11.00 uur in actie voor een bronzen medaille. Tegenstander wordt dan de Italiaanse Maria Centracchio, die in de halve finale verloor van de Sloveense Tina Trstenjak.

Franssen was het toernooi begonnen met twee zeges op ippon, maar verloor in de kwartfinales van de Franse favoriete in de klasse tot 63 kilogram, Clarisse Agbegnenou.

