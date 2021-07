Judoka Franssen door naar kwartfinales in Tokio, treft nu de grote favoriet

Juul Franssen heeft de kwartfinales gehaald van het olympisch judotoernooi. In de klasse tot 63 kilogram versloeg ze eerst de Servische Anja Obradovic en daarna de Australische Katharina Haecker.

Franssen veroverde in 2019 op de wereldkampioenschappen nog brons, maar kampte de laatste tijd ook met privéproblemen. Tijdens de afgelopen EK in april sneuvelde ze al in de eerste ronde.

Nu ging het haar duidelijk beter af, maar de grote test volgt later op de dag in de kwartfinale.

Grote favoriet Agbegnenou

Daarin stuit Franssen op Clarisse Agbegnenou, de grote favoriet voor een gouden medaille in deze gewichtsklasse. Ze won in 2016 zilver en werd vijf keer wereldkampioen en vier keer Europees kampioen.