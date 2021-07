Franssen sneuvelt in kwartfinale, strijdt via herkansingsronde nog om brons

Judoka Juul Franssen heeft op de Olympische Spelen niet kunnen stunten tegen Clarisse Agbegnenou, de grote favoriet in de categorie tot 63 kilogram. Franssen kan via de herkansingsronde maximaal nog brons veroveren.

Agbegnenou was duidelijk een maatje te groot voor Franssen, in een wedstrijd waarin een wazari doorslaggevend was.

Eerder op de dag was Franssen wel nog te sterk voor de Servische Anja Obradovic en daarna de Australische Katharina Haecker. Tegen de wereldkampioen uit Frankrijk viel er voor haar echter weinig te halen in de zesde onderlinge ontmoeting. Abegnenou won ze allemaal.

Kroon op haar werk

Na vijf wereldtitels en vier Europese titels hoopt de 28-jarige Abegnenou in Tokio de kroon op haar werk te zetten. Vijf jaar geleden ging het mis tijdens de Spelen in Rio de Janeiro, waar ze in de finale van Tina Trstenjak verloor.

Vanaf 10.00 uur Nederlandse tijd gaat voor Franssen het toernooi verder met de herkansingsronde.