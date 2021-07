Noord- en Zuid-Korea herstellen communicatielijn, willen betere betrekkingen

Noord- en Zuid-Korea hebben een akkoord gesloten over het heropenen van de communicatielijnen en het verbeteren van de betrekkingen. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben daartoe sinds april meerdere brieven uitgewisseld.

De zogeheten hotline tussen de landen wordt hersteld. De communicatielijn is vanochtend getest. De hotline was in 2018 nog geopend, na twee jaar niet in gebruik te zijn geweest.

Vorig jaar juni verbrak Noord-Korea opnieuw alle communicatie met het buurland. Pyongyang beschuldigde Seoul van het niet ingrijpen tegen de verspreiding van propaganda door overgelopen Noord-Koreanen. Kort daarop werd het communicatiekantoor in de gedemilitariseerde zone tussen de landen door Noord-Korea opgeblazen.

In 2019 was een tweede top tussen Kim en de toenmalige Amerikaanse president Trump in Vietnam over het ontmantelen van het Noord-Koreaanse kernprogramma uitgelopen op een mislukking. Sindsdien was Kim steeds minder bereid tot internationale samenwerking.