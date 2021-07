Eerland knokt zich in Tokio uit geslagen positie naar achtste finales

Tafeltennisster Britt Eerland heeft zich bij de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de achtste finales. In de derde ronde rekende de 27-jarige Schiedamse, die in de eerste rondes een bye had, met 4-3 af met de Egyptische Dina Meshref.

De Nederlandse vocht zich terug van een 0-3 achterstand.

Eerland, de nummer 29 van de wereldranglijst, startte niet onverdienstelijk tegen Meshref, die vijf plaatsen lager staat. In de eerste game ging het lang gelijkop en de Nederlandse nam zelfs een 9-8 voorsprong. Drie verloren punten op rij betekende alsnog een achterstand van 1-0.

Eerland leek wat van slag en had in de twee games die volgden geen antwoord op het sterke spel van de Egyptische. De tweede en de derde game gingen dan ook kansloos verloren.

Comeback

De 3-0 achterstand maakte iets los bij Eerland, ze kwam steeds beter in de rally's en haar sterke service ging beter lopen. Ze pakte resoluut de vierde, vijfde en zesde game en was ook in de beslissende zevende game op de belangrijke punten heer en meester.

Eerland stuit in de achtste finales (12.30 uur) op de Koreaanse Yubin Shin of de als achtste geplaatste Hoi Kem Doo uit Hongkong.