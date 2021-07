Toussaint zevende in finale 100 meter rugslag, goud voor McKeown

Toussaint zevende in olympische finale 100 meter rugslag - NOS

Kira Toussaint is als zevende geëindigd in de olympische finale van de 100 meter rugslag. De 27-jarige zwemster van het Amsterdamse High Performance Centre tikte aan in 59,11.

Toussaint was goed van start en lag halverwege nog vijfde, maar in de laatste meters viel ze weg. Ze bleef ver verwijderd van winnares Kaylee McKeown.

De Australische bleek in het Tokyo Aquatic Centre een klasse apart met haar 57,47. Die tijd was een verbetering van het olympisch record en slechts 0,02 seconde boven haar eigen wereldrecord.

De Canadese Kylie Can Masse pakte het zilver (57,72), het brons ging naar Regan Smith uit de Verenigde Staten: 58,05.