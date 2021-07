Duizend medewerkers Game-uitgever Activision Blizzard steunen zaak tegen bedrijf

Activision Blizzard - EPA

Een kleine duizend (oud-)medewerkers van de Amerikaanse Game-uitgever Activision Blizzard steunen de rechtszaak tegen het bedrijf rond discriminatie en seksuele intimidatie op de werkplek. Ze hebben een brief ondertekend waarin ze de reactie van het bedrijf op de zaak "weerzinwekkend" en "beledigend" noemen, schrijft persbureau Bloomberg, dat de brief in handen heeft. Eind vorig jaar werkten er 9500 mensen voor het bedrijf. De rechtszaak werd vorige week aangespannen door de staat Californië en draait om seksisme en seksuele intimidatie bij Activision Blizzard, uitgever van bekende games als Call of Duty en World of Warcraft. Een toezichthouder deed twee jaar onderzoek naar de misstanden. Machocultuur In de aanklacht staat onder meer dat vrouwen bij het bedrijf minder betaald krijgen dan mannen en dat er een machocultuur heerst binnen de organisatie. Ook zouden leidinggevenden vrouwen hebben lastiggevallen. Een vrouwelijke werknemer zou zelfmoord hebben gepleegd na een seksuele relatie met een leidinggevende. Ze zou dat hebben gedaan op een zakelijke reis, nadat mannelijke collega's naaktfoto's van haar hadden gedeeld.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.