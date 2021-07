Klamer rent juichend naar vierde plek in triatlon, eerste goud ooit Bermuda

Rachel Klamer is op de olympische triatlon van Tokio met een verdienstelijke vierde plaats net naast het podium geëindigd. Flora Duffy bezorgde Bermuda de eerste gouden medaille ooit.

De andere Nederlandse deelneemster, Maya Kingma, eindigde als elfde.

Klamer passeert ene na andere topper

Klamer, die tijdens de vorige Spelen in Rio nog tiende werd, had na het fietsen ruim een minuut achterstand op een elitegroep. Bij het lopen passeerde ze echter de ene na de andere topper. Uiteindelijk strandde ze op 45 seconden van het brons, maar kwam ze desondanks juichend over de streep.