Brand uitgebroken in WTC-toren in Brussel

In Brussel is brand ontstaan in een van de World Trade Center-torens, in de buurt van station Brussel-Noord. Er komt veel rook vrij bij de brand in de wolkenkrabber. De donkere rookpluim is in de wijde omgeving te zien.

Belgische media, waaronder Het Laatste Nieuws, melden dat het vuur is uitgebroken op de 27ste verdieping van het gebouw. Isolatiemateriaal zou vlam hebben gevat. Bij de brand zijn naar verluidt geen gewonden gevallen.

Op beelden op sociale media is te zien dat een hijskraan een bak die in de buurt hangt van de bovenste verdieping bij de toren vandaan beweegt: