Kees Veldboer (62), oprichter van Stichting Ambulance Wens, overleden

Kees Veldboer, oprichter en directeur van Stichting Ambulance Wens, is op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Dat heeft het bestuur van de stichting bekendgemaakt.

"Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Ineke Veldboer, zijn kinderen, kleinkinderen en verdere familie leden. De geplande wensen zullen voor zover mogelijk op de afgesproken wijze worden uitgevoerd overeenkomstig de wens van Kees", zegt de stichting in een verklaring.

Veldboer richtte de stichting op in 2007 om de laatste wensen van terminale, immobiele patiënten in vervulling te laten gaan. Daarmee wilde hij een aanvulling zijn op de palliatieve zorg. Veldboer, zelf ambulancechauffeur, kwam op het idee tijdens een ambulancerit in Rotterdam, toen een patiënt hem vertelde dat hij graag nog één keer op een schip zou varen. Die wens ging in vervulling.

De stichting maakt dagelijks op de website en sociale media bekend welke wensen er die dag worden uitgevoerd. Vrijwilligers brengen de patiënten in een ambulance naar de locatie van hun wens. In sommige gevallen worden patiënten naar het buitenland gebracht.