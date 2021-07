Resten van laatste vermiste flatramp Florida gevonden

Resten van het laatste nog vermiste slachtoffer van de flatramp in Florida zijn gevonden. Met de identificatie van de 54-jarige vrouw is het totale aantal slachtoffers van de ramp op 24 juni vastgesteld op 98, meldt de burgemeester van de gemeente Miami-Dade.

De brandweer had de zoektocht naar de laatste vermiste in het puin vorige week al gestaakt. Sindsdien doorzocht de lokale politie het puin op menselijke resten.

Het flatgebouw stortte in de nacht van 23 op 24 juni grotendeels in. Alleen in de eerste uren na de instorting zijn nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Op 8 juli werd gestopt met het zoeken naar overlevenden en werd de reddingsoperatie omgezet in een zoekactie naar vermisten. Op dat moment werden er nog tientallen mensen vermist.

Rapport uit 2018

De aanleiding voor de ineenstorting is nog niet opgehelderd. Wel is gebleken dat een onderzoeker al in 2018 had gewaarschuwd voor grote schade aan de constructie van het appartementencomplex. De schade zat vooral in het beton onder het zwembad, dat was aangetast omdat het niet meer waterdicht was. Ook zaten er scheuren in de parkeergarage.

Inmiddels zijn na inspectie bij tientallen gebouwen in Miami bouwkundige gebreken vastgesteld, zoals afbrokkelend beton. De eigenaren van die panden zijn gesommeerd onmiddellijk maatregelen te nemen.