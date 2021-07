Internationale druk op Cuba neemt toe na 'historische protesten'

Op de dag dat het regime op Cuba de nationale 'dag van de revolutie' viert, heeft een internationale coalitie van 21 landen de regering veroordeeld voor de massa-arrestaties die hebben plaatsgevonden na de protesten eerder deze maand.

Op 11 juli gingen door het hele land tienduizenden mensen de straat op uit onvrede over de economische achteruitgang en de haperende aanpak van de coronacrisis. Na de protesten werden tientallen, zo niet honderden mensen gearresteerd.

Naast de Verenigde Staten roepen landen als Oostenrijk, Brazilië en Israël nu op deze arrestanten vrij te laten en de Cubanen hun recht op vrijheid van meningsuiting te laten uitvoeren. Ook eist de internationale coalitie dat het internet weer volledig wordt hersteld.

Nieuwe sancties

Met de verklaring geven de landen een signaal af dat ze de situatie in Cuba in de gaten houden en het regime aansprakelijk zullen stellen. Eerder kondigde de Amerikaanse president Biden al nieuwe sancties ten opzichte van leden van de Cubaanse regering aan.

Die treffen in het bijzonder de Cubaanse Minister van Defensie en leden van de militaire elite-eenheid Boinas Negras (de Zwarte Baretten), die door de VS verantwoordelijk worden gehouden voor het met geweld neerslaan van het protest.

De oprichter van de Cubaanse mensenrechtenorganisatie Omar Perez moest in 1992 vluchten uit vrees voor zijn leven. Sindsdien woont en voert hij actie vanuit Miami. In een exclusief interview met de NOS vertelt hij hoe historisch de protesten en de internationale steun ervoor zijn. De beelden van de protesten in deze video zijn door Cubanen naar familieleden in Amerika gestuurd voor het internet werd afgesloten: