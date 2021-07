'Ik hoop niet dat Mathieu zijn Twitter opent, er staat me een partij onzin op'

Het duurde niet lang of senior veerde op. "Ik heb acht minuten gespannen gekeken", blikt Van der Poel terug in gesprek met Dione de Graaff in Studio Tokio. "Als je hem dan op de grond ziet liggen, is dat allemaal in één klap weg."

Net als de rest van Nederland, zat ook Adrie van der Poel vanochtend om acht uur gespannen te kijken. Thuis voor de buis welteverstaan, want naar Tokio gaan om zijn zoon Mathieu bij te staan, was logistiek gezien dit keer een te grote uitdaging.

Dus is er sprake van opluchting, want ondanks de kater van nu heeft Van der Poel nog een paar grote doelen dit najaar. Denk maar aan het WK in Leuven en de uitgestelde editie van Parijs-Roubaix.

Na een onderzoek in het ziekenhuis bleek dat Van der Poel niets gebroken had. De pijn aan zijn heup valt inmiddels mee. "Het is gebeurd", zegt Van der Poel met berusting in zijn stem. "Hij heeft er niks aan overgehouden."

"Of hij het had kunnen weten? Ik weet het niet. Hij geeft zelf aan dat-ie het niet wist. Dan hebben ze het over het testevent, dat-ie toen ook al was weggehaald. Maar ja, dit is geen testevent he. Dit zijn de Olympische Spelen."

Van der Poel heeft nog een belangrijke tip voor zijn zoon. "Hoe hij hiermee omgaat? Ik hoop niet dat hij zijn social media leest, want daar staat me een partij onzin op. Daar gaat het over slechte voorbereiding, nonchalance... Nou, ik weet hoe hij zich heeft voorbereid de voorbije weken. Als vader maak ik er een diepe buiging voor hoe hij zich heeft voorbereid."