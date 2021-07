Hockeyers treffen Canada, waar de bondscoach van 33 uit Almere een boodschap heeft

Gademan kreeg plotseling Canada onder zijn hoede, anders had hij zomaar politiek actief kunnen zijn. Want dat is een andere grote passie van hem, al sinds zijn kinderjaren. "Ik sta voor inclusiviteit, kansen kunnen creëren voor iedereen. Dan ga je al snel in de richting van de PvdA."

"Hockey heeft me alles gegeven", prijst Gademan zich gelukkig. "Mijn ouders waren gevlucht uit Iran. Ik heb ervaren hoe hard je moet werken om iets te bereiken, maar ook hoe belangrijk een goede omgeving daarbij is."

Gademan is een kind van de Almeerse HC. Daar ontwikkelde hij zich als hockeyer, tot in de hoofdklasse aan toe. Maar ingangen die hij via de club kreeg, droegen ook enorm bij aan hoe hij als mens geworden is. "Ook al liggen mijn roots hier niet, ik ben echt een Nederlander geworden."

"Om me heen hadden ze wel verwacht dat het een vervolg zou krijgen. Ze zagen me wel de politiek ingaan, met mijn veel te grote mond en een veel te sterke mening", zegt Gademan. "En toen al ging het moeilijk samen. Die debatten waren zaterdagmiddag in De Rode Hoed, maar dan was er ook hockey."

Hij haalde de Nederlandse televisie vaker door sterk voor de dag te komen in het debat dan met aansprekende prestaties op het hockeyveld. In het programma Op weg naar Het Lagerhuis droeg Gademan als mondige tiener zijn steentje bij aan winst in de scholenstrijd.

Van Son is in clubverband bij het Amstelveense AMVJ niet eens op het hoogste niveau actief, omdat hij dat niet kan combineren met zijn maatschappelijke carrière. Na een zware knieblessure zette Van Son echter alles op alles om toch een keer op de Olympische Spelen actief te zijn.

Opvallende speler in Gademans selectie is de 29-jarige Floris van Son, een Nederlander wiens vader geboren is in Canada.

En ook denken ze in Canada bij hockey in eerste instantie aan ijshockey, Gademan heeft desondanks een aantal toppers tot zijn beschikking. Oudgediende Scott Tupper (ex-Schaerweijde) is er nog steeds bij. En ook Gordon Johnston, volgend seizoen bij HGC, is er volgens hem een om in de gaten te houden.

Vanuit dat perspectief is ook Canada een mooi project. Als uitdager van de wereldtop in Tokio, ook al behoort zijn ploeg in sterkte al wel tot de mondiale toptien.

En ja, ook zelf is hij in de loop der jaren tegen de nodige obstakels aangelopen. Maar zijn eigen levensverhaal draait vooral om het zien van de kansen die het leven biedt. En daar wil hij ook anderen mee helpen.

Gademan is jonger dan zijn aanvoerder Tupper. Aanvankelijk had Canada het plan om de meer ervaren André Henning voor de groep te zetten, de Duitse trainer met wie hij ook samenwerkt bij Rot-Weiss Köln.

"Via André ben ik bij Canada gekomen. Hij heeft het ook druk met de club, dus hier hebben we de rollen omgedraaid en is hij mijn assistent. De taakverdeling is duidelijk, veel dingen doen we ook gewoon hetzelfde als we al gewend waren."

'Broer was beter'

De weg naar de top was voor Gademan minder vanzelfsprekend, als speler zat hij op het goede moment bij Almere op de juiste plek. Onder leiding van de Argentijnse coach Alex Verga groeide de club naar het hoogste niveau.

"Mijn broer Pouya was beter, maar hij zat eigenlijk net te vroeg bij de club. Hij was de snelle spits, ik een trage verdediger", schetst Gademan. "We hebben nog wel even samengespeeld in het eerste."