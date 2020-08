Lefevere dreigt met gang naar rechter: 'Voor Fabio, hoe komt hij hieruit?'

Deceuninck-QuickStep-manager Patrick Lefevere heeft geen goed woord over Dylan Groenewegen, de renner van Jumbo-Visma die woensdag verantwoordelijk was voor de harde val van zijn pupil Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Lefevere dreigt zelfs met een gang naar de rechter.

"Het is duidelijk dat het met opzet is. Een moordaanslag, ik heb er geen ander woord voor", zei de 65-jarige Belg in gesprek met de Belgische sportzender Sporza.

Lefevere zal in een brief zijn beklag doen bij de internationale wielerbond UCI en overweegt daarnaast de politie in te schakelen. "Ik ben in België, maar de jongens in Polen moeten een klacht gaan neerleggen bij de politie."

Jakobsen kwam tijdens de eindsprint van de eerste etappe in de Ronde van Polen hard ten val nadat hem de pas was afgesneden door Groenewegen. Jakobsen wordt op dit moment in een Pools ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden. Vrijdag willen de doktoren proberen hem uit zijn coma te laten ontwaken.

Gang naar de rechter

Een gang naar de rechter behoort volgens Lefevere tot de mogelijkheden. "Dat moeten we onderzoeken. Dit kan ik niet aan mij voorbij laten gaan. En vooral ook voor Fabio, want hoe komt hij hieruit?"

Groenewegen werd voor zijn actie gediskwalificeerd, maar als het aan Lefevere ligt blijft het daar niet bij. "Ik ben de UCI niet, maar een schorsing erbovenop zou niet misstaan."