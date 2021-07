Softbalster Groenewegen had drie procent overlevingskans, nu gloort olympisch brons

Enkele jaren geleden kreeg Groenewegen de vraag wat de leukste plek is waar het softbal haar gebracht heeft. Haar antwoord toen: het wereldkampioenschap van 2014 in Nederland. "Ik heb daar veel van mijn Nederlandse familie gezien, die ik nog nooit eerder had ontmoet."

Op het olympische softbaltoernooi in Tokio ontbraken de Nederlandse vrouwen, maar in de strijd om de bronzen medaille komt er toch een speelster met een Nederlandse achtergrond in actie: de Canadese Sara Groenewegen.

Nu staat de pitcher op de Olympische Spelen in Tokio. Maar vanzelfsprekend was dat allerminst. Drie jaar geleden liep ze namelijk de legionellabacterie op en werd daar heel ziek van. Haar overlevingskans werd destijds door doktoren op drie procent geschat.

"Als je het me twee jaar geleden had gevraagd, had ik niet eens geloofd dat ik ooit weer had kunnen spelen", aldus Groenewegen, die sinds haar negende ook lijdt aan diabetes type 1.

Pijn in de rug

"Het was juli 2018 en we speelden de Canada Cup", gaat Groenewegen terug in de tijd. "Ik voelde een scherpe pijn in mijn rug. Ik ging naar het ziekenhuis en ik weet nog dat ik een polsbandje om kreeg. Vanaf toen werd alles een beetje wazig."

"Mijn lichaam nam te weinig zuurstof op, omdat mijn longen aangetast waren", herinnert ze zich. "Mijn overlevingskans was drie procent toen ze me in coma brachten, want ze wisten niet wat er mis was. Ik heb tien dagen in coma gelegen."