Maximumsnelheid staat verkeerd op nieuwe hectometerpaaltjes in Emmen

Op de nieuwe hectometerpaaltjes langs de Rondweg in Emmen staat een foutje. De paaltjes geven aan dat de nieuwe maximumsnelheid 100 kilometer per uur is in plaats van de huidige 70 kilometer die nu geldt. De provincie Drenthe laat weten de stickers op de paaltjes te vervangen.

Volgens een woordvoerder van de provincie Drenthe is er wat misgegaan in het productieproces van de stickers op de hectometerpaaltjes, die vorige week langs de N391 werden geplaatst. "Ik vermoed dat iemand dacht dat nu de Rondweg een provinciale weg is, de maximumsnelheid 100 kilometer per uur moest zijn", legt hij uit aan RTV Drenthe.

Sinds 1 juli is de provincie namelijk eigenaar van de Rondweg, omdat de gemeente Emmen en de provincie onderling het eigenaarschap van enkele wegen ruilden.

Verandering maximumsnelheid niet aan de orde

De woordvoerder laat weten dat de stickers vandaag nog worden vervangen. "De stickers waar de maximumsnelheid van 100 kilometer per uur op staat worden vervangen door stickers van 70 kilometer per uur."

Anders dan kan worden geïmpliceerd is een verandering van een maximumsnelheid op de Rondweg niet aan de orde, benadrukt hij.

Bij de politie was het nog niet bekend of er boetes zijn uitgedeeld. Het is onduidelijk wat er gebeurt als die wel binnenkomen.