Aalsmeer krijgt Peter R. de Vriesstraat

Peter R. de Vries krijgt een eigen straat in Aalsmeer. Het college van B&W heeft besloten om bij de studio's in het dorp een straat te vernoemen naar de misdaadverslaggever die op 15 juli overleed, nadat hij op 6 juli in Amsterdam was neergeschoten.

Op het terrein van de studio's wordt de komende jaren een nieuwe woonwijk gebouwd. Een van de straten in die wijk krijgt zijn naam. "Dit is een mooi eerbetoon aan een bijzondere persoonlijkheid die doorging waar anderen stopte", aldus burgemeester Gido Oude Kotte.

De Vries is geboren in Aalsmeer. Daarnaast heeft hij tijdens zijn tv-carrière veel tijd doorgebracht in de studio's van producent Endemol die daar toen gevestigd waren. In de 'Walk of Fame' in de Zijdstraat in Aalsmeer is een tegel die daaraan herinnert.

Oproep van familie

Afgelopen zaterdag deed de broer van Peter R. de Vries een oproep in het programma Humberto op RTL 4, om een straat in Amsterdam naar hem te vernoemen. "Ik zou Halsema willen oproepen: gooi eens een zeeheld eruit en kom met een Peter R. de Vries-straatnaam", stelde Wouter de Vries voor.

Op sociale media werd vorige week geopperd om de Lange Leidsedwarsstraat, waar De Vries werd neergeschoten, naar hem te vernoemen. De kans daarop lijkt klein: gemeenten passen vanwege het papierwerk liever niet bestaande straatnamen aan en bovendien is het ongebruikelijk iemand kort na het overlijden te eren.