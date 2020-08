Steeds minder boetes bij overtreding 1,5 meter: 'Vrezen voor komende dagen'

Sinds begin juni worden er veel minder processen-verbaal uitgeschreven voor overtreding van de coronaregels, zoals de anderhalve meter. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs een aantal veiligheidsregio's in het westen van het land. De BOA Bond bevestigt dat de bijzondere opsporingsambtenaren bijna geen boetes meer uitschrijven. En ook justitie ziet een aanzienlijke daling van de instroom van processen-verbaal.

De regio Haaglanden bijvoorbeeld legde tot 1 juni gemiddeld 75 boetes per week op. Daarna zakte het naar een gemiddelde van acht per week. In Zuid-Holland Zuid (Dordrecht e.o.) zakte het weekgemiddelde van 33 processen-verbaal naar twaalf. In Veiligheidsregio Hollands-Midden werden vóór 1 juni zo'n 23 boetes per week uitgeschreven, na 1 juni zijn dat er gemiddeld minder dan twee.

'Niet meer uit te leggen'

De BOA-bond meldt dat er eigenlijk geen boetes meer worden uitgedeeld voor overtreding van de anderhalvemeterregel. Volgens vice-voorzitter Eric Lakeman is dat begonnen met de demonstraties op de Dam en andere plekken, waar mensen dicht bij elkaar mochten staan zonder bekeuring. "Het is voor de handhavers al sinds die bijeenkomsten niet meer uit te leggen waarom dat werd toegestaan en waarom jongeren die zich op een feestje onschendbaar achten wel bekeurd worden. Dat vinden ze lastig."

Voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP denkt er net zo over: "Anderhalve meter handhaven daar is geen beginnen aan. We gaan pas iets handhaven als het kan. We zien dat de groepen steeds groter worden. Het is steeds moeilijker handhaafbaar en lang niet altijd veilig voor onze mensen. We vrezen het ergste voor de komende warme dagen."

Risico

De veiligheidsregio's geven aan dat de instructie aan de handhavers niet is veranderd. Het beleid is nog steeds dat er eerst wordt gewaarschuwd. Pas na een of twee waarschuwingen kan een boete volgen. Toch gebeurt dat niet meer. Lakeman van de BOA Bond: "We hebben het over feestjes, dan gaat het niet over drie of vier mensen, maar over 10, 20, of 40. De aantallen zijn steeds groter. Als je daar met z'n tweeën op afstapt, breng je jezelf best in een groot risico. En de politie-backup, zoals we die graag zouden willen hebben, is al jaren niet meer zoals die hoort te zijn."

De Nationale Politie zegt dat de handhaving vooral bij de gemeenten ligt, die daarvoor boa's in dienst hebben. Het beleid is voor de politie vanaf het begin van de coronacrisis steeds geweest dat overtreders worden aangesproken op hun gedrag, met als doel dat zij de anderhalve meter afstand in acht nemen. Bij hardnekkig verzet kan dat leiden tot een boete, maar beboeten is nooit een doel op zich geweest, aldus de politie.

Weer beboeten

De gemeente Haarlemmermeer heeft als een van de eerste aangekondigd weer meer te gaan beboeten, bijvoorbeeld bij te drukke tuinbarbecues en bij illegale feesten. Ook Utrecht gaat strenger optreden, al richt men zich daar vooral op de drukte bij de horeca en in winkels. Burgemeester Den Oudsten zei tegen RTV Utrecht: "Men krijgt een waarschuwing en, als het na een paar uur niet goed is, desnoods op dezelfde avond, gelijk een last onder dwangsom. En dat is iets dat men gaat merken, vermoed ik."