Geen meerdaagse festivals: bittere pil voor evenementenbranche, festivalgangers teleurgesteld

Festivalgangers zijn ook teleurgesteld dat de evenementen niet doorgaan. Timo Schoones had speciaal vakantie opgenomen voor Lowlands. "Ik had al in 2019 kaartjes gekocht en het is dus al een jaar uitgesteld. Nu krijgen we geld terug. Voor mij is dat geen probleem maar mensen die via anderen of Ticketswap kaartjes hebben gekocht moeten het geld nog maar terug zien te krijgen."

Het is jammer maar ik had ook wel beetje ingecalculeerd na de laatste verschepingen.

Toch was het geen verrassing dat de festivals niet doorgaan, zegt Maartje van den Biggelaar, die naar Down the Rabbit Hole zou gaan. "Het is jammer maar ik had ook wel beetje ingecalculeerd na de laatste verschepingen." Ze zou met een hele grote groep vrienden gaan. "Ik had er zin in maar wie weet volgend jaar beter. Nu dan maar iets luxer op vakantie."

Schooners was ook niet verrast. "Meer dingen liepen anders het afgelopen jaar." Hij gaat proberen met vrienden een leuk weekend van te maken. "We gaan naar Parijs of de camping. We gaan die dagen alsnog benutten."

Eendaagse festivals

In totaal gaat het tot 1 september om zo'n acht meerdaagse festivals die niet doorgaan, waaronder Mysteryland, Lowlands en Down the Rabbit Hole.

Over de eendaagse evenementen heeft het kabinet nog geen besluit genomen. Dat zal naar verwachting voor 13 augustus gebeuren. ID&T en zo'n veertig andere festivalorganisatoren vinden dat te laat en spannen alsnog een kort geding aan tegen het kabinet. Zij willen eerder duidelijkheid.

Rosanne Janmaat, directeur van ID&T: "Het is voor ons geen optie om tot 13 augustus te wachten op een besluit voor evenementen die al op de dag erna gepland staan."

ID&T en andere festivalorganisatoren hadden het kort geding eerder deze maand aangespannen, maar die zaak ging niet door om in gesprek te gaan met het kabinet. De festivalorganisatoren stellen dat het kabinet had aangegeven eerder duidelijkheid te geven maar dat wordt pas 13 augustus. Dat "brengt onverantwoord grote risico's met zich mee", aldus ID&T.

Demissionair premier Rutte maakte vandaag het besluit over de meerdaagse festivals bekend: