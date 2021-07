Olympische gifbeker moet helemaal leeg: Kimmann onderuit in training

Official steekt over zonder te kijken, BMX'er Kimmann onderuit in training - NOS

BMX'er Niek Kimmann is in de training op de Olympische Spelen hard onderuit gegaan. Terwijl de Nederlander over het parcours sprong, stak er plotseling een official over. Kimmann heeft aan de aanrijding een pijnlijke knie overgehouden. "Ik sla morgen de training over, ga koelen en losfietsen," laat hij weten. Donderdag staan de eerste kwartfinales op het programma. Kimmann zegt die sowieso te gaan fietsen. "Pijnvrij gaat het niet worden. Hoe erg het is, kan ik nu moeilijk zeggen. Het kan goed zijn dat het meevalt", aldus de BMX'er. De 25-jarige Kimmann geldt als kanshebber voor de BMX-wedstrijden. Hij werd bij zijn debuut op de WK in 2015 kampioen en in 2019 eindigde hij als tweede. Domper Het ongeluk van Kimmann was al de zoveelste domper voor de Nederlandse olympische ploeg op de derde dag van de Spelen. Na het zilver voor zwemmer Arno Kamminga viel er weinig meer te vieren in het Oranje-kamp. Al vroeg in de Nederlandse ochtend ging op het mountainbikeparcours topfavoriet Mathieu van der Poel hard onderuit. De Nederlander, die de Tour de France voortijdig verliet voor een zo optimaal mogelijke voorbereiding op de Olympische Spelen, vloog van een rotsblok af en duikelde over zijn stuur heen.

Mathieu van der Poel - ANP

De reden? Van der Poel dacht dat er op de bewuste plek nog de plank lag, die er tijdens zijn verkenningsrondes wel was. Diskwalificatie Badloe Ook voor een andere Nederlandse favoriet voor goud verliep de dag allesbehalve vlekkeloos. Windsurfer Kiran Badloe ging aan de leiding, maar werd in de vijfde race gediskwalificeerd. Volgens zijn Italiaanse concurrent Mattia Camboni, die een protest had ingediend, gaf de Nederlander hem te weinig ruimte bij de bovenste boei. Door de diskwalificatie zakte Badloe naar de derde plaats in het algemeen klassement, Camboni heeft de leiding overgenomen. In de zesde race handhaafde Badloe de derde positie. De windsurfcompetitie is nu halverwege; er zijn nog zes races te gaan.

Badloe Camboni - World Sailing / Sailing Energy