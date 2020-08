Wit-Russische president meldt aanhouding van Amerikanen, daags voor verkiezingen

In Wit-Rusland is een onbekend aantal Amerikanen opgepakt. Dat zegt de Wit-Russische president Loekasjenko, zonder bekend te maken wanneer of waarom ze zijn aangehouden. Een deel van de arrestanten is volgens de president getrouwd met medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Loekasjenko is de enige die over de aanhoudingen rept. De Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen bevestiging of ontkenning doen uitgaan.

Zondag zijn er verkiezingen in Wit-Rusland en de druk op Loekasjenko, die voor de zesde keer herkozen wil worden, neemt toe. Hij regeert het land al sinds 1994 met harde hand, maar heeft nu te maken met de grootste protesten tegen zijn bewind in jaren. De demonstraties van de oppositie zijn de rest van de week verboden door de autoriteiten. Het Viasna Human Rights Centre, een mensenrechtenorganisatie in Minsk, zegt dat ruim 1300 deelnemers aan protesten zijn opgepakt.

De demonstranten tegen Loekasjenko scharen zich achter oppositiekandidaat Svetlana Tichanovskaja, de vrouw van een voormalig presidentskandidaat die sinds mei in de cel zit. Zij is in korte tijd zeer populair geworden. Vandaag stond een verkiezingsbijeenkomst van haar op de planning in Minsk, maar die is afgelast. Er was geen toestemming en omdat Tichanovskaja naar eigen zeggen niemand wil provoceren, heeft ze de bijeenkomst afgeblazen. Haar campagneleider was opgepakt, maar is inmiddels weer vrij.

'Buitenlandse dreiging'

"Loekasjenko slaat wild om zich heen", zegt correspondent David Jan Godfroid. "Er zijn meer dan dertig Russen opgepakt die daar zouden zijn geweest om de boel te destabiliseren en er zijn de laatste dagen heel veel oppositieactivisten gearresteerd. Hij doet er alles aan om aan de ene kant te voorkomen dat de oppositie echt voet aan de grond krijgt en aan de andere kant probeert hij het buitenland verdacht te maken."

De Wit-Russische president is ervan overtuigd dat buitenlandse machten, waaronder Rusland, proberen hem omver te werpen. Moskou ontkent elke betrokkenheid bij de destabilisering waar hij Rusland van beschuldigt. "De beschuldigingen aan het adres van de Russische burgers worden niet onderbouwd met bewijs. Ze moeten terugkeren naar Rusland", zei woordvoerder Maria Zacharova van het ministerie van Buitenlandse Zaken vandaag nog.