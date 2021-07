Beachvolleybalsters Stam en Schoon ook tegen Europees kampioenen onderuit

De beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon hebben ook hun tweede optreden op de Olympische Spelen in Tokio niet winnend kunnen afsluiten. Na de nederlaag tegen de wereldkampioenen Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes bleken ook de Europese titelhouders Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré uit Zwitserland uiteindelijk een maatje te groot: 20-22, 18-21.

Maar opnieuw wisten de 22-jarige Stam en 19-jarige Schoon goed partij te geven. In de eerste set slaagden ze er tot twee keer in een achterstand van enkele punten (1-4 en 5-9) weg te werken en die zelfs om te zetten in een comfortabele voorsprong.

Op 20-15 lagen er maar liefst vijf setpoints voor het jonge Nederlandse koppel klaar. Maar plots stokte het aanvalsspel. De Zwitsersen, die bij hun service steevast de kleinere Schoon opzochten, profiteerden optimaal met zeven punten op rij.

Vinnig gevecht

De mentale tik van het onnodige setverlies werd razendsnel verwerkt getuige de 3-0 voorsprong die Oranje mede dankzij twee blokballen van Stam nam. Echt los kwamen Stam en Schoon echter niet. Er ontstond een vinnig gevecht waarin geen van beide ploegen wisten door te drukken.

Totdat de slotfase aanbrak. Het balletje net op de lijn viel dankzij de videobeelden nog net in Nederlands voordeel uit en bracht Stam/Schoon op een 17-16 voorsprong. Maar daarna ging het mis met opnieuw een Zwitserse serie punten, vier deze keer. Het eerste matchpoint werd nog door het Nederlandse koppel weggewerkt, maar daarna trokken Heidrich en Vergé de winst naar zich toe.

Rechtstreekse plaatsing voor de achtste finales zit er nu niet meer in voor Stam en Schoon, maar de tussenronde is nog wel haalbaar. Er moet dan wel donderdag (8.00 uur Nederlandse tijd) worden gewonnen van Julia Sude en Karla Borger uit Duitsland.