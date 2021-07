Waterpolosters verspelen riante voorsprong tegen Australië en gaan onderuit

Die comfortabel ogende voorsprong verdampte in korte tijd door twee momenten van onoplettendheid in de verdediging en een mooie goal van het 20-jarige talent Abby Andrews. Ilse Koolhaas zorgde voor 9-8, maar na een balverlies voorin kon Australië snel counteren en opnieuw op gelijke hoogte komen. Ook op de 10-9 van Maud Megens hadden de Aussies een passend antwoord.

Die marge hield geen stand in het eerste kwart. Het fysiek spelende Australië vocht zich terug tot 3-3, maar kon niet voorkomen dat Nederland in het tweede kwart demarreerde. Geholpen door twee rake penalty's liep de ploeg van bondscoach Arno Havenga weg naar 7-3, met halverwege het duel een 8-5 tussenstand.

Nederland, dat dertien jaar geleden in Peking voor het laatst op de Spelen actief was en destijds met het goud in de koffer huiswaarts keerde, stond al na een halve minuut op voorsprong dankzij een lepe achterwaartse bal van spits Iris Wolves. Australië kwam - optimaal profiterend van twee uitsluitingen aan Nederlandse zijde - weer langszij, maar daarna nam Oranje afstand via Sabrina van der Sloot en Maartje Keuning.

Voor de Aussies was het na de 8-5 tegen Canada al de tweede zege in Tokio. Uit de groep van vijf landen gaan de eerste vier door naar de kwartfinales.

Zonder Vivian Sevenich, die tegen een derde fout was aangelopen en niet meer in het water mocht terugkeren, ging Nederland het laatste kwart in. Daarin kwam Australië via de volkomen vrij gelaten Zoe Arancini voor het eerst op voorsprong (12-11) en moest Oranje in de achtervolging. Maar lat en paal stonden treffers in de weg, terwijl Kitty Joustra in kansrijke positie de Australische keepster op haar weg vond.

Keuning wist nog wel wat terug te doen, maar Australië maakte ondertussen dankbaar gebruik van de gaten in de Nederlandse defensie.

'Lafjes in de aanval'

"We begonnen goed", vond Havenga. "Heel goed zelfs. Maar het tegengestelde gebeurde in de tweede helft van de wedstrijd. Ik heb er nog niet echt een verklaring voor hoe dat komt. De vermoeidheid sloeg wel wat toe en we waren minder gelukkig in de afronding, terwijl we zelf wel makkelijke tegengoals krijgen. Dan slaat zo'n wedstrijd om."

"We hebben zo'n ommezwaai in een wedstrijd wel vaker meegemaakt", merkte Van der Sloot op. "Maar dan duurde dat misschien één periode en dan hadden we daarna zoiets van: een beetje peper in je reet en er weer voor gáán. Dat lukte nu gewoon niet."