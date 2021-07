Badmintonsters Piek en Seinen bereiken kwartfinales vrouwendubbel

Badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen hebben de laatste acht bij de Olympische Spelen bereikt. Het Nederlandse duo rekende in net iets meer dan 20 minuten af met het Egyptische koppel Doha Hany en Hadia Hosny (21-6 en 21-10). Het betekende de tweede zege in groep B en zekerheid over plaatsing voor de kwartfinales.

Vooral de service van Seinen en Piek, die in het gemengd dubbel al is uitgeschakeld met Robin Tabeling, bleek een sterk wapen. Die was goed voor zestien punten in de eerste game. De Nederlandse dames verslapten in de tweede set aanvankelijk niet. Binnen vijf minuten stond er 11-3 op het scorebord, maar wat slordigheden gaven de Egyptische vrouwen de mogelijkheid nog wat punten te sprokkelen: 21-10.

Piek, die vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de Janeiro met Eefje Muskens ook de kwartfinales van het dubbelspel haalde, en Seinen strijden dinsdag in de laatste groepswedstrijd tegen het als derde geplaatste Japanse koppel Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara om de groepswinst.