Nipt verlies 3x3 basketballers tegen België, maar vervolg in toernooi lonkt

De wedstrijd was nog maar vijf seconden onderweg of Ross Bekkering raakte ogenschijnlijk geblesseerd aan zijn hand. Zonder wissel moesten Dimeo van der Horst, Arvin Slagter en Jessey Voorn het opnemen tegen België dat halverwege de wedstrijd al uitliep naar 9-4.

De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun goede reeks in Tokio niet door kunnen zetten tegen België. In een zenuwslopende verlenging maakte België als eerste twee punten en won daardoor de wedstrijd met 18-17.

"We hebben gevochten voor wat we waard waren. We hebben eerder met drie man een wedstrijd moeten spelen, dus het is niet nieuw maar wel zwaar", reageerde Voorn na afloop.

Het olympische toernooi valt zwaar voor de 3x3 basketballers. Slager: "We hebben tien wedstrijden in vijf dagen. Het is al zwaar met z'n vieren, moet je nagaan als je de helft van het toernooi met z'n drieën moet spelen." Het is nog onduidelijk hoe groot de schade is bij Bekkering.

Het medicijn om dit olympische toernooi goed door te komen? "Goed eten, rusten en een pak slaag uitdelen", aldus Voorn.

Kwartfinales

De basketballers spelen tot nu toe een goed olympisch toernooi, van de vijf wedstrijden won Oranje er drie. Nederland begon de wedstrijd tegen België als tweede in de poule van acht. Servië heeft zich met zes overwinningen uit zes wedstrijden al rechtstreeks gekwalificeerd voor de halve finales.

De eerste twee plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales, terwijl de nummers drie tot en met zes een tussenronde wacht. China en Japan bungelen onderaan met allebei twee punten uit respectievelijk vijf en zes gespeelde wedstrijden.

Vanmiddag speelt Nederland zijn zesde en een na laatste wedstrijd in de groep tegen Polen.