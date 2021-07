Bouwmeester herstelt zich met goede zeildag en rukt op in klassement

Marit Bouwmeester heeft het teleurstellende resultaat van zondag in de Laser Radial-klasse grotendeels weggepoetst. De zeilster kwam vandaag in de derde race als zevende binnen en in de vierde race zelfs als tweede. Daarmee is Bouwmeester opgeklommen naar een vijfde plek in het klassement.

Na de eerste twee races een dag eerder stond de regerend olympisch kampioen op een teleurstellende achttiende plaats met 35 punten. "Dit is niet waarvoor ik kom en ook niet de start die ik wil, maar ik heb het gevoel dat er nog heel veel gaat gebeuren", zei Bouwmeester toen na de race.