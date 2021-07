'Out! Out!', riep de Australische coach tegen roeister Olivia van Rooijen

De Nederlandse equipe moet daarnaast ook nog eens zien om te gaan met een ander probleem: de coronagevallen binnen de ploeg en de reactie daarop door de organisatie en de concurrentie. Na de positieve testen van skiffeur Finn Florijn en een staflid en vervolgens ook bondscoach Josy Verdonkschot zijn de Oranje-roeiers op het botenterrein niet meer welkom in de eetzaal en de ruimte die is ingericht voor de warming-up.

Er is slecht weer op komst in Tokio. Regen, wind, hoge golven. En dat zijn geen omstandigheden waarin het prettig roeien is. Getraind kan er maandag nog wel, maar wat de dinsdag en zelfs woensdag brengt, is nog afwachten.

De organisatie heeft de Nederlanders ook gevraagd geen gebruik meer te maken van het busvervoer tussen het olympisch dorp en de roeibaan. Een assistent-bondscoach van de roeiers vertelde al dat als hij in zijn oranje teamoutfit in de bus zit, er verder niemand meer in wil stappen. De roeiers verplaatsen zich nu in taxi's en kleine busjes, maar die moeten eigenlijk 48 uur van tevoren gereserveerd worden en dat valt lastig te organiseren.

Onhandige dingen

"We zitten in een vorm van isolatie, waarbij we allemaal er het beste uit proberen te halen", vertelt technisch directeur Hessel Evertse. "Dat betekent dat wij geen gebruik maken, zo is afgesproken, van de gezamenlijke faciliteiten. Maar we keken wel even vreemd op, toen we onze tassen niet mochten afgeven. Dat zijn wel onhandige dingen."

Omdat de roeiers de gemeenschappelijke ruimtes bij de roeibaan niet meer kunnen gebruiken, moeten ze zich nu voor wedstrijden voorbereiden in een tentje van 4 bij 4 meter, met ruimte voor slechts enkele fietsen en ergometers. Tussen de middag eten ze in een aparte ruimte of gaan ze terug naar het olympisch dorp.

Schreeuwende Australiër

Geen fijne situatie om tot topprestaties te komen. En al helemaal niet als de concurrentie, die zich eraan ergerde dat de naam van het besmette staflid geheim werd gehouden, zich vervelend gaat gedragen. Zoals Olivia van Rooijen, lid van vrouwendubbelvier, meemaakte in het botenhuis.