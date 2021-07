Nederlanders checken olympisch zand en baskets: 'Kunnen geen risico lopen'

In iedere pauze rijdt de Nederlander met een trekker over de grond om het vlak te maken voor de volgende ruiter. Hij heeft een tip voor de tv-kijker die naar dressuur kijkt. "Je moet zien dat het paard altijd boven op de bodem blijft lopen. Alle ruiters moeten dezelfde afdruk krijgen met het afzetten en de landing. Daar werken wij voor."

Ben Agterberg van het bedrijf Grondslag stuurde twee jaar geleden 300 containers met zand naar Tokio. Het leveren van de producten is maar de helft van het werk; tijdens de Spelen moet personeel in de stadions in de gaten houden of er onderhoud nodig is.

Naast sporters, stafleden, officials en journalisten is ook personeel van Nederlandse bedrijven in Tokio aan het werk bij de Olympische Spelen. Ze leveren onder meer de turntoestellen, de basketbaltorens en de tijdelijke watervoorziening op zo'n twintig olympische locaties. Ook zijn Nederlandse ondernemers verantwoordelijk voor het zand voor de paardensport.

Bij het basketbal zit eveneens een groepje Nederlanders aan de rand van het veld bij de wedstrijden. Het bedrijf Janssen-Fritsen heeft de basketbaltorens geleverd, waaraan de basketbalnetten zijn bevestigd voor de 5x5- en 3x3-toernooien.

"We hopen dat er niets misgaat, maar als het misgaat moeten we direct kunnen ingrijpen", zegt Bram Jacobs, exportmanager van het Helmondse bedrijf. "Het net of de padding kan losschieten. Er hangen zwaargewichten aan de baskets, grote sterke mannen met veel kracht. We maken zelden mee dat het misgaat, maar we kunnen het risico niet lopen."

Voorlopig hoefden de Nederlandse monteurs nog niet in actie te komen. Duitse collega's van het bedrijf zitten bij het turnen, voor onderhoud aan de turntoestellen.

'Petje af voor deze mensen'

Vooraf dacht Jacobs dat het lastig zou zijn om z'n werk te kunnen doen, vanwege de coronamaatregelen. "Dat valt mee. De accommodaties zijn verrassend goed. De monteurs krijgen de ruimte die ze nodig hebben."

Ook zandleverancier Ben Agterberg is erg te spreken over de faciliteiten. "Het is ongelooflijk mooi wat ze hier hebben neergezet. Ik heb het nog nooit zo mooi gezien, en ik heb al veel Olympische Spelen meegemaakt."

Dat de Spelen in coronatijd gehouden moeten worden, is sneu voor de Japanners, vindt hij. "De mensen hier zijn zo enthousiast en zo trots. Ik neem mijn petje af voor deze mensen."