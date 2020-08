Expositie bronzen beelden in Zandvoort gestopt na diefstal en vernielingen

Een expositie met bronzen beelden van kunstenares Marlène Sjerps in Zandvoort stopt voortijdig. Daartoe heeft de gemeente besloten nadat maandag voor de derde keer een beeld werd vernield.

Naast de vernielingen is recent ook een van de beelden gestolen. "Het is triest dat dit nodig is", zegt een woordvoerder van de gemeente Zandvoort tegen NH Nieuws. "Dit is niet wat je wilt. We hadden ze liever laten staan."

Kunstenares Marlène Sjerps vindt het heel erg dat haar expositie moet worden afgebroken, maar heeft er begrip voor. "Ik wil zelf niet het risico lopen dat er nog meer beelden worden vernield. Dit is de taks, meer kan ik niet hebben."

De expositie zou oorspronkelijk in 2021 stoppen. Mogelijk gaat de gemeente de werken nog op besloten evenementen tentoonstellen.

Meer beelden gestolen

Vorige maand werden meerdere bronzen beelden gestolen in de omgeving van Zandvoort. Naast de diefstal van het werk van Sjerps werden nog twee werken van verschillende kunstenaars gestolen in Haarlem en Heemstede.

Het is onduidelijk of er een verband is tussen de vernielingen en de diefstallen. De politie heeft nog niemand aangehouden.