Van der Poel naar ziekenhuis Tokio: 'Mathieu dacht dat het plankje er nog lag'

Mathieu van der Poel - ANP

Wat ging er mis bij Mathieu van der Poel? Dat was de vraag na de olympische mountainbikerace in Izu City, ten zuidoosten van Tokio. Na tien minuten vloog de Nederlander een rotsblok af, landde verkeerd op zijn voorwiel en vloog van zijn fiets. Van der Poel vervolgde aanvankelijk zijn weg nog wel, maar stapte na een uur toch af. Anderhalf uur later, terwijl hij onderweg was naar het ziekenhuis vanwege zijn heupklachten, gaf Van der Poel zelf opheldering via zijn Twitter-account. "Ik was niet op de hoogte, die plank lag er tijdens de verkenning wel. Enkel meegekregen dat hij op het testevent was weggehaald." Het plankje wordt er vaak voor de veiligheid neergezet als mountainbikers gaan verkennen. Mocht de sprong de eerste keer mislukken, is er nog een plankje ter ondersteuning.

Bondscoach Gerben de Knegt zag de val zelf niet gebeuren, maar vreesde er kort na de race al voor. "Het lijkt erop alsof hij dacht dat het plankje er nog was. Waarom hij dat dacht? Weet ik niet. Hij heeft meer rondjes verkend dan ooit de afgelopen dagen. Wel tien of twaalf. Hij was ook echt wel fris." De winnaar van het olympische goud, Thomas Pidcock, ook een rivaal voor Van der Poel op de weg en in het veld, zat achter de Nederlander toen het gebeurde. Hij zag meteen wat hij fout deed. "Onze coach zei tegen ons dat het weggehaald zou worden voor de wedstrijd en dat wist Mathieu blijkbaar niet." 'Nee, ik rol van dat plankje af' De Knegt stelt dat het wel besproken was met Van der Poel. Dat zegt ook Milan Vader, die als tiende finishte in de wedstrijd. "Het is misschien hard om te zeggen, maar we hebben het daar tijdens de lunch vandaag nog over gehad. Mathieu zei: goh iedereen springt daar. Ik vroeg: doe jij dat niet dan? Hij zei nee, ik rol van dat plankje af. Toen heb ik gezegd dat ze dat plankje bij het testevent in 2019 weg hadden gehaald voor de wedstrijd."

Van der Poel hard onderuit in begin olympische mountainbikerace - NOS