Handboogschutters in thriller onderuit in strijd om brons tegen Japan

Nederland was in de achtste finales vrij en trof bij de laatste acht Groot-Brittannië. In een wisselvallige wedstrijd werden de Britten opzij gezet 5-3, na een achterstand (1-3). Met name de perfecte start in de vierde set, met drie tienen, hielp Oranje naar de halve eindstrijd.

Na het zilver in het gemengde toernooi voor Wijler en Gabriela Schloesser-Bayardo behoorden de recurve-specialisten bij de mannen ook tot de grote medaillekanshebbers in Tokio. Wijler, Van den Berg en de pas laat voor het team aangewezen Broeksma kwalificeerden zich vrijdag, nog voor de opening van de Spelen, als tweede voor de strijd om de medailles.

Stalen zenuwen hadden ze in de shoot-off om de bronzen medaille tegen Japan. Met twee negens van Gijs Broeksma en Sjef van den Berg en een tien van Steve Wijler leek in Tokio een tweede olympische medaille voor de boogschutters in de maak, maar een gouden schot van de Japanner Hiroki Muto voorkwam een feestje aan Nederlandse zijde. Zijn tien zat iets dichter bij het midden dan de tien van Wijler, zodat de Aziaten het brons wegkaapten. Zuid-Korea veroverde zoals verwacht de olympische titel.

Japan, dat in de halve finale de torenhoge favoriet Zuid-Korea flink aan het wankelen had gebracht maar uiteindelijk in de shoot-off onderuit ging, was in de strijd om brons een taaie tegenstander. Nederland liet de medaille echter zelf glippen. Wijler, al in bezit van een zilveren medaille uit het gemengde toernooi, nam de formatie van bondscoach Ron van der Hoff op sleeptouw met vijf tienen.

Het was niet voldoende. Van den Berg, de routinier, had een voortijdige beslissing in de hand nadat Nederland de eerste en derde set had gewonnen en in de vierde in de laatste beurt een negen nodig had voor een medaille. De Olympische Spelen in Tokio zijn het eindstation van Van den Berg en een medaille na zijn vierde plaats in Rio zou welkom zijn.

Zware hoofdpijn

Vaak geteisterd door zware hoofdpijn kreeg de Brabander het niet voor elkaar. Zijn acht betekende setwinst voor Japan en een shoot-off. Wijler begon daarin met een tien, die wat aan de zijkant zat. Broeksma, die door bondscoach Van der Hoff door zijn stormachtige ontwikkeling het laatste jaar de voorkeur kreeg boven routinier Rick van der Ven, volgde met een negen. Van den Berg voegde daar een negen aan toe.

Japan begon de beslissende reeks met twee negens en had in de slotbeurt een tien nodig. Dat regelde Muto en zijn schot bleek preciezer dan dat Wijler. Hij zette de pijl nagenoeg in het midden van de roos, tot ontzetting van de Oranjeploeg. "'Dit is heel zuur, maar zit onze sport helaas in elkaar", keek Steve Wijler terug op het beslissende moment. "Het scheelde een centimeter", zegt hij over de ontknoping.

Zeer

"Dit doet heel zeer", vulde Van den Berg aan. Hij weet hij het is om als vierde op de Spelen te eindigen. "We zijn een van de beste teams van de wereld. Dat laten we hier ook zien . Ik baal hier verschrikkelijk van." Broeksma: "We hebben gevochten voor wat we waard zijn, maar het was net niet voldoende."

De drie Nederlanders komen later deze week nog in actie in het individuele toernooi.