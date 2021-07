Droom Van der Poel spat uiteen op Japans rotsblok, Pidcock pakt olympisch goud

Bij de start waren alle ogen op hem gericht. Vanaf de tweede startrij was de verwachting dat Van der Poel, die weinig minuten maakte op zijn mountainbike dit seizoen, op het eerste stuk meteen naar voren zou sprinten. Maar het was een andere Nederlander, Milan Vader, die de leiding nam.

Van der Poel vervolgde zijn weg nog wel, maar hij keek tegen een achterstand van een minuut aan. Na een gevecht van drie kwartier, waarin hij er niet in slaagde tijd goed te maken, stapte hij af.

Het olympische avontuur van Mathieu van der Poel zat er maandag al na tien minuten op. Na een sprong over een van de vele lastige Japanse rotsblokken, landde hij verkeerd met zijn mountainbike op de grond, waarop hij voorover van zijn fiets afvloog. Het goud was voor de Brit Thomas Pidcock.

Van der Poel hard onderuit in begin olympische mountainbikerace - NOS

Vader draaide als eerste door de eerste bochten, Van der Poel als tiende. Er ontstond langzaamaan een groepje van zes mountainbikers met twee oranjehemden daarbij. Van der Poel moest op de eerste hindernissen al enkele keren een voet aan de grond zetten en maakte her en der al een schoonheidsfoutje, maar na tien minuten ging het echt mis.

Na een sprong over een rotsblok belandde hij hard op zijn voorwiel, waarop hij voorover tegen de grond kwakte. Zijn fiets vloog over de grond, Van der Poel zelf belandde in struikgewas langs de kant. Zijn avontuur zat erop, dat van Vader nog niet.

In de daaropvolgende ronde handhaafde Vader zich bij de beste vier, maar nadat de Zwitsers Nino Schurter en Mathias Fluckiger versnelden, moest hij afhaken. Vader zakte terug naar plaats tien.