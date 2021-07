Loopbaan Bertens voorbij na nederlaag in olympisch dubbeltoernooi

Het interview met Bertens en Schuurs is opgenomen voordat bekend werd dat Nederland zich heeft teruggetrokken uit het gemengd dubbelspel:

Het was tegen Koedermetova en Vesnina wat behelpen voor Bertens en Schuurs, vanwege de haperende service van laatstgenoemde. De eerste set ging met 6-2 ruim verloren, omdat Schuurs tot tweemaal toe haar servicegame niet wist te behouden.

Bertens zou nog in actie komen in het gemengd dubbelspel, maar door de positieve coronatest van Jean-Julien Rojer ging daar een streep doorheen. Als gevolg van die test, en de terneergeslagen stemming bij de overgebleven tennissers, trok Nederland zich namelijk terug.

De loopbaan van Kiki Bertens zit erop. De 29-jarige tennisster ging maandagochtend samen met dubbelpartner Demi Schuurs onderuit in de tweede ronde van de Olympische Spelen. De Russinnen Veronika Koedermetova en Jelena Vesnina waren met 6-2, 3-6 en 10-7 te sterk.

