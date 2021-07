Olympische medaille raakt verder uit beeld voor windsurfster De Geus

Windsurfster Lilian de Geus raakt achterop in de strijd om een olympische medaille. De drievoudig wereldkampioene leek in haar tweede serie races aan een opmars bezig, maar eindigde de dag teleurstellend met een elfde plaats in de zesde race. Ze blijft zesde in het klassement van de RS:X-klasse.

De Geus begon vol vertrouwen aan dag twee, na winst in de slotrace van zondag. Met een achtste, derde en elfde plek zag ze haar grote concurrente Charline Picon verder uit beeld raken, met nu een achterstand van zeventien punten op de Française.

In totaal zijn er twaalf races en een medalrace met dubbele punten. Picon gaat aan de leiding met veertien punten.

In 2016 in Rio nog vierde

Het is voor de 29-jarige De Geus haar tweede olympische deelname. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro greep ze net naast de medailles met een vierde plaats.