Diskwalificatie Badloe in vijfde race, favoriet zakt weer in klassement

Daarmee komt Badloe, een van de weinige lichtpuntjes in Tokio vandaag, nu op een puntentotaal van twintig. Hij zakt daarmee naar de derde plaats in het algemeen klassement.

Kiran Badloe is voor de vijfde race in de RS:X-klasse gediskwalificeerd. Dat heeft de jury na protest van de Italiaan Mattia Camboni bepaald. Volgens Camboni gaf de Nederlander hem te weinig ruimte bij de bovenste boei.

In de eerste wedstrijd van de dag, race 4, liet de Nederlandse windsurfer zien waar hij voor gekomen was en kwam hij als eerste over de finish. In de zesde en laatste wedstrijd van de dag raakte Badloe achterop, heel lang lag de windsurfer zelfs achtste. De Nederlander wist zich nog wel terug te knokken naar de zesde positie en kon daarmee de schade beperken.

Badloe pakte in de drie wedstrijden van vandaag respectievelijk de eerste, tweede en zesde positie. Maar hij zag dus een streep gaan door zijn tweede resultaat en is weer terug bij af op de derde plek in het algemeen klassement.

Eerder op de dag kwam windsurfster Lilian de Geus in actie. De drievoudig wereldkampioene leek in haar tweede serie races aan een opmars bezig, maar eindigde de dag teleurstellend met een elfde plaats in de zesde race en raakt achterop in de strijd om een olympische medaille. Ze blijft zesde in het klassement van de RS:X-klasse.

De Geus begon vol vertrouwen aan dag twee, na winst in de slotrace van zondag. Met een achtste, derde en elfde plek zag ze haar grote concurrente Charline Picon verder uit beeld raken, met nu een achterstand van zeventien punten op de Française.

Vierde in Rio

Net als bij de mannen worden er in totaal twaalf races en een medalrace met dubbele punten gevaren. Picon gaat aan de leiding met veertien punten. Het is voor de 29-jarige De Geus haar tweede olympische deelname. Tijdens de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro greep ze net naast de medailles met een vierde plaats.