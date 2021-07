Ondergelopen weilanden door gat in dijk bij Reeuwijk, vee wordt verplaatst

In een dijk in Reeuwijk is vanochtend vroeg een gat ontstaan, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Volgens een woordvoerder gaat het om een gat van enkele meters breed. Ze spreekt van een soort scheur waar water doorheen stroomt.

Het gat zit in het midden van de dijk, tussen de Kerkweg en de Tempeldijk in de Zuid-Hollandse plaats. Op beelden is te zien dat een aantal weilanden is ondergelopen. De brandweer is bezig met het redden van vee. Boeren wordt gevraagd om vee dat in de buurt loopt te verplaatsen.

Volgens het lokale persbureau Regio 15 leveren landbouw- en grondverzetbedrijven klei om het gat mee te dichten. Buurtbewoners zeggen te zien dat het het water al iets zakt. De woordvoerder van de Veiligheidsregio Hollands Midden bevestigt dat.

Hoe het gat is ontstaan, is nog niet bekend. Het waterschap onderzoekt de oorzaak.