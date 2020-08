Automobilist rijdt verkeersregelaar aan en gaat ervandoor

In Wezep in Gelderland is een verkeersregelaar aangereden door een automobilist. De bestuurder van de auto is doorgereden. De verkeersregelaar is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van het slachtoffer lijken niet ernstig.

De aanrijding was rond 12.30 uur. Een inzittende van de auto zou voor de aanrijding boos zijn geweest op de verkeersregelaar, meldt Omroep Gelderland.

De politie is op zoek naar een roodbruine cabriolet en de twee inzittenden. Het gaat vermoedelijk om een man en een vrouw van tussen de 55 en 70 jaar. Wie iets weet, wordt gevraagd 112 te bellen.