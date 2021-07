Tennisser Rojer zesde coronageval TeamNL, moet zich met Koolhof terugtrekken

Jean-Julien Rojer is positief getest op het coronavirus. De tennisser is daardoor gedwongen zich terug te trekken uit het dubbelspel, waarin hij samen met Wesley Koolhof de tweede ronde had bereikt.

Rojer is al het zesde coronageval binnen TeamNL, na skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink, roeier Finn Florijn, roeicoach Josy Verdonkschot en een ander staflid van de roeiploeg.

"Helaas ben ik vanmorgen door de dokter gebeld dat mijn test positief was," aldus de 39-jarige Rojer. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het spijt me zo verschrikkelijk voor iedereen in het team. Ik heb er vooraf en ook hier alles aan gedaan om niet besmet te raken. Voor mijn dubbelpartner Wesley is dit ook vreselijk."

'Gedachten bij Jean-Julien'

"Dit is natuurlijk het slechtste nieuws dat je als sporter kunt krijgen", zei Koolhof. "Ver van huis op zo'n groot internationaal toernooi. Voor mij persoonlijk is het jammer dat we zo uit het toernooi gaan. Maar mijn gedachten zijn vooral bij Jean-Julien."

Rojer en Koolhof waren als achtste geplaatst in Tokio. Ze zouden het maandag opnemen tegen Michael Venus en Marcus Daniell uit Nieuw-Zeeland, die nu zonder te spelen naar de derde ronde mogen.

Mochten er leden van TeamNL als zogeheten close contact van Rojer worden aangemerkt, dan kunnen zij hun toernooi onder speciale condities vervolgen.