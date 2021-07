Gezinnen huis uit na explosie portiek Utrecht, politie gaat uit van bewuste actie

In Utrecht heeft een explosie in het portiek van een flat in de wijk Kanaleneiland vannacht schade aangericht aan een aantal woningen. Niemand raakte gewond. De politie gaat uit van een bewuste actie en zoekt getuigen en camerabeelden.

Zeven gezinnen moesten hun woning uit en zijn in een hotel ondergebracht. "Deze gezinnen wachten af tot de woningbouw zegt dat het veilig is om terug naar huis te gaan", meldt de politie.

Geen plofkraak

Rond 02.30 uur hoorden omwonenden in de Alexander de Grotelaan een harde knal. Door de explosie sprongen de ramen in het portiek. Na de knal rende er iemand weg van de flat.

Explosievenexperts kwamen naar de flat om na te gaan of er ontplofbaar materiaal is achtergebleven, maar ze hebben geen explosief materiaal gevonden. De recherche doet onderzoek en spreekt met bewoners. Een plofkraak is uitgesloten, er zit geen geldautomaat in het portiek.

De politie is ook op zoek naar twee mannen die kort na de explosie een journalist beroofden. Hij was naar Kanaleneiland gekomen om verslag te doen over het incident, toen de twee mannen rond 05.30 uur met een scooter op hem afkwamen. Volgens de politie is hij met geweld van zijn spullen beroofd.