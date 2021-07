Wekdienst Tokio: opnieuw Nederlands zilver, Van der Poel hoopt op meer

In Wekdienst Tokio blikken we iedere ochtend kort terug op de afgelopen olympische nacht en vooruit naar het resterende dagprogramma van de Nederlandse olympiërs.

De teller wat betreft Nederlandse medailles in Tokio is vannacht op drie keer zilver gekomen. Arno Kamminga kon de ongenaakbare Adam Peaty op de 100 meter schoolslag niet bedreigen, maar werd wel knap tweede in zijn eerste grote finale.

Skateboardster Roos Zwetsloot leek lange tijd voor de vierde medaille te zorgen, maar in het tweede deel van de streetfinale zakte ze van de eerste naar de vijfde plaats.

De hockeyvrouwen blijven op medaillekoers: zij wonnen ook hun tweede groepsduel in Tokio. Judoka Sanne Verhagen kon niet stunten en strandde in de achtste finales van de klasse tot 57 kilogram.

Dagprogramma

Er kunnen nog meer Nederlandse medailles bijkomen later vandaag. Mathieu van der Poel jaagt na de gele trui in de Tour de France nu op olympisch goud bij het mountainbiken. Ook Milan Vader doet mee. De race begint om 8.00 uur.

En handboogschieters Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler staan om 7.54 uur in de kwartfinale. Zij hopen iets na twaalven een medaille in hun bezit te hebben.

Verder beginnen de waterpolovrouwen aan hun olympisch toernooi en kunnen de 3x3-basketballers de groepsfase overleven.