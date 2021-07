Toussaint als zevende naar finale 100 rug: 'Heb werkelijk niets te verliezen'

De Amerikaanse Regan Smith tekende met 57,86 voor een olympisch record. Maaike de Waard overleefde de laatste schifting niet: in 1.00,49 eindigde ze als zestiende en laatste.

Met een verre van vlekkeloze race heeft Kira Toussaint zich geplaatst voor de olympische finale van de 100 meter rugslag. De nationaal recordhoudster tikte aan in 59,05, de zevende tijd.

Met haar plek bij de laatste acht trad Toussaint in de voetsporen van haar moeder, oud-zwemster Jolanda de Rover. Zij plaatste zich in 1984 voor de finale op de 200 rug. De Rover pakte in Los Angeles op dat nummer de gouden medaille.

Ereschavot

37 jaar na dato eveneens op de hoogste trede van het ereschavot belanden lijkt bij voorbaat een onmogelijke missie voor Toussaint. Smith lijkt de gedoodverfde favoriete voor het goud, al weigerde de 27-jarige Amstelveense bij voorbaat de handdoek te werpen.

"Het was vooraf mijn doel om me te plaatsen voor de olympische finale. In die opzet ben ik geslaagd", jubelde ze.