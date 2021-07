Verhagen in tranen na uitblijven stunt in achtste finales olympisch judotoernooi

Verhagen kan niet stunten in achtste finales olympisch judotoernooi - NOS

Sanne Verhagen is in de achtste finales uitgeschakeld in de klasse tot 57 kilogram, de lichtgewichten. De judoka kon niet stunten tegen de Kosovaarse Nora Gjakova, die dit jaar brons veroverde bij zowel de EK als de WK.

Verhagen werd na een kleine anderhalve minuut door Gjakova, de nummer vijf van de wereldranglijst, gevloerd; waza-ari. In de ruim tweeënhalve minuut die volgden wist de 28-jarige Nederlandse die achterstand niet meer weg te poetsen.

En dat viel haar zwaar. Verhagen meldde zich al snikkend voor de camera van de NOS. "Dit is balen, natuurlijk. Je komt hier voor een medaille en niks anders. Dus... teleurgesteld."