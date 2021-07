Verhagen bereikt achtste finales olympisch judotoernooi na ippon in verlenging

Een verlenging, de zogenaamde golden score, was dan ook noodzakelijk en daarin besliste Verhagen de partij. Na ruim anderhalve minuut veegde ze de benen van Filzmoser onder haar vandaan en gooide ze de Oostenrijkse op haar rug; ippon.

Verhagen, de nummer 28 van de wereldranglijst, was de enige van de twee die scoringspogingen ondernam. Filzmoser werd dan ook tweemaal bestraft voor passiviteit, maar hield wel de volle vier minuten stand.

Sanne Verhagen heeft de achtste finales van het olympisch judotoernooi gehaald. Verhagen boekte in de klasse tot 57 kilogram, de lichtgewichten, een dikverdiende zege op de Oostenrijkse Sabrina Filzmoser.

In de achtste finales stuit Verhagen op Nora Gjakova, de nummer vijf van de wereldranglijst, die dit jaar brons won bij zowel de EK als de WK. De Kosovaarse hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

De 28-jarige Verhagen is bezig aan haar tweede Olympische Spelen, in 2016 sneuvelde ze in de achtste finales.