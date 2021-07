Tabeling en Piek eindigen Spelen met makkelijke zege

Robin Tabeling en Selena Piek hebben op de Olympische Spelen in Tokio hun optreden in het gemengd dubbelspel afgesloten met een zege. Meer dan de eer stond er niet op het spel, want het badmintonduo was na twee nederlagen al uitgeschakeld voor een plaats in de kwartfinales.

Tabeling en Piek (achttiende van de wereld) waren het aan hun stand verplicht om te winnen van Adham Hatem Elgamal en Doha Hany (52ste) en hadden het klusje binnen negentien minuten geklaard.

Het Egyptische duo had tegen de toppers Zheng/Huang (Chi, 1) en Seo/Chae (ZKo) in totaal maar 25 punten gemaakt en daar kwamen er tegen Tabeling en Piek nog welgeteld 13 bij: 21-9, 21-4.