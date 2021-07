Badmintonner Caljouw begint Olympische Spelen met overwinning

Caljouw (26) is de eerste Nederlandse enkelspeler op de Olympische Spelen sinds Jeroen van Dijk in 1996.

Tabeling en Piek eindigen met makkelijke zege

Robin Tabeling en Selena Piek sloten hun optreden in het gemengd dubbelspel af met een zege. Meer dan de eer stond er niet op het spel, want het badmintonduo was na twee nederlagen al uitgeschakeld voor een plaats in de kwartfinales.